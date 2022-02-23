Інформаційна гігієна – це важливо. Офіційні сторінки ЗСУ у Facebook

Довіряйте офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними.
1. Міністерство оборони України
2. Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
3. Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
4. Сухопутні війська ЗС України
6. Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
7. Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation
8. Командування об’єднаних сил ЗС України
9. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
10. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
11. Командування морської піхоти
12. Командування Сил логістики ЗСУ
13. Командування Сил підтримки Збройних Сил України
14. Командування Медичних сил Збройних Сил України
15. Командування Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України
16. Територіальна оборона ЗС України
17. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України
18. Оперативне командування “Північ” / Operational Command “North”
19. Оперативне командування “Південь”/Operational Command “South”
20. Оперативне командування “Захід”
21. Оперативне командування “Схід”
22. ОТУ «Північ»
23. Командування угруповання військ Південь
24. Оперативно-тактичне угруповання “Схід”
25. Повітряне командування “Центр”
26. Повітряне командування “Південь”
27. Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України
28. Повітряне командування “Схід”
29. Регіональне управління Сил територіальної оборони “Схід” ЗС України
30. Регіональне управління Сил територіальної оборони “Захід”
31. Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України
32. Регіональне управління Сил територіальної оборони “Південь”
33. СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
34. Інформагентство АрміяInform
Збережіть собі та поділіться здрузями!
Varosh
Головне фото – Сергій Ваганов