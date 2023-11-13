“Хвала винограде”: закарпатський гурт “Рокаш” презентував нову пісню

Закарпатский гурт “Рокаш” оприлюднив нову пісню “Хвала винограде” на слова Павла Чучки. У такий спосіб музиканти привітали виноробів з професійним святом.

Як розповіла у коментарі для Varosh менеджерка гурту Ірина Янцо, пісня була створена ще в середині літа на прохання керівника Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття Олександра Гарновдія. Вперше гурт її виконав на з’їзді Асоціації, що поставила собі амбітну мету – ввести сертифіковане географічне позначення закарпатських вин “Вина срібної землі” на зразок Токайських чи Шампанських.

“Для гурту “Рокаш” це стало потужною відправною точкою до творчості. Лідер гурту Віктор Янцо зустрівся з автором слів Павлом Чучкою. Той надав повну свободу у редагуванні тексту, а голова спілки не вимагав урочистого “гімнового” звучання треку. Тож ми разом відедагували текстову частину, а з аранжувальником Володимиром Ульяновим створили легкий у сприйнятті твір на закарпатскому діалекті, у якому кожен закарпатець знайде знайомі з дитинства образи ловгоша, котрий є у кожному дворі, винниць, якими встелені сонячні схили наших гір та пагорбів, пивниць, де закарпатці традиційно зберігають вино”, – розповіла Ірина Янцо.

Нагадаємо, що це вже третя співпраця гурту з автором “Вичурків по-баранинськи”. Раніше “Рокаш” вже поклав на музику вірші Павла Чучки “Я люблю гнуй” і “Чом та чом”. Також це далеко не перша пісня гурту про алкогольні напої: є в доробку “Рокаш” пісні не тільки про вино, але про крафтове пиво та горілку, чим часто музикантам дорікають. Але вони відповідають: пишуть і на багато інших тем із закарпатського життя, кожна з яких є важливою, і жодну не можна оминути.

Наступним релізом гурту буде важлива для музикантів пісня “Таткова любов”, присвячена долі їхньої слухачки Тамари Яніної, чоловік якої Олексій Янін (Індєєц) загинув, захищаючи Маріуполь, розповіла Ірина Янцо.



Varosh,

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