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Новини

Херсонські вчені створили замінник пластику з грибів та соломи

2 Квітня 2021 86

Замінник пінопласту з грибів та соломи! Херсонські вчені створили новий біополімер, який може замінити хімічні пластмаси та розкладається у навколишньому середовищі.

Що можна створити із екологічно дружнього матеріалу (спойлер: навіть пивний кухоль!), як випадковість обернулась дивовижним винаходом та як держава може підтримати українських дослідників — дивіться у сюжеті Медіаплатформи “Вгору”.

Проєкт «Donbas Media Forum та міжрегіональне співробітництво для виробництва якісного контенту для Сходу України» впроваджується за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

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# гриби # екологія # пінопласт # пластик

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