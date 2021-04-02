Херсонські вчені створили замінник пластику з грибів та соломи

Замінник пінопласту з грибів та соломи! Херсонські вчені створили новий біополімер, який може замінити хімічні пластмаси та розкладається у навколишньому середовищі.

Що можна створити із екологічно дружнього матеріалу (спойлер: навіть пивний кухоль!), як випадковість обернулась дивовижним винаходом та як держава може підтримати українських дослідників — дивіться у сюжеті Медіаплатформи “Вгору”.

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