Гурт “Гудаки” став претендентом на Шевченківську премію-2024

Гурт “Hudaki Village Band” став претендентом на Шевченківську премію у галузі “Музичне мистецтво”. Про це повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці. Гурт на премію з концертною програмою «Музика з серця України» висунула ГО “Молоток”.

Керівник гурту Юрген Крафтнер розповів Varosh, що подалися на премію самі, а ГО “Молоток” — це їхня нижньоселиська організація, в яку всі вони входять і займаються соціальними, благодійними проєктами та допомогою дітям та внутрішньо переміщеним людям.

До програми «Музика з серця України» увійшли пісні з рідного “Гудакам” Нижнього Селища та навколишніх сіл Мараморощини, гірської місцевості південно-західної України на кордоні з Румунією та Угорщиною. У вигляді відео-презентації «Музика з серця України» була оприлюднена на офіційному сайті бібліотеки конгресу США та її офіційному ютуб-каналі, як один з вічних культурних скарбів людства.

— Концерт ми записали в травні цього року на замовлення бібліотеки конгресу, ми виступали в них з концертом, — розповів Юрген Крафтнер. — Думаю, ми єдині з України, представлені там. Ми граємо багато концертів за кордоном і на кожному виступі розповідаємо про війну в Україні і необхідність підтримки. В 2017-018 роках ми багато працювали на просторах України: виступали на телебаченні, їздили з концертами, але тоді не було віддачі і підтримки від широкого глядача з різних причин…

В Україні гурт виступає виключно у випадках, коли є благодійна складова на підтримку ЗСУ, уникаючи співпраці з урядовими організаціями. Податися на Шевченківську премію колектив змотивували друзі.

На отримання премії гурт номінував п’ятьох своїх музикантів: Ковача Віталія (вокал, гітара), Короленко Володимира (вокал, цимбали), Рущака Василя (вокал, барабани, ударні), Сенинець Ольгу (вокал, ютегардон) та Яринич Катерину (вокал).

— Це чиста формальність, — сказав керівник гурту,— хоч нас є 9, але ми подали п’ятьох, це максимальна кількість людей, які можуть подаватися від колективу. Так робить, наприклад, симфонічний оркестр. Серед претендентів ми подали наших дівчат, бо вони гарні, але в разі отримання премії це буде наша колективна нагорода.

Обиратимуть переможців Шевченківської премії у номінаціях: література; літературознавство і мистецтвознавство; публіцистика, журналістика; музичне мистецтво; візуальні мистецтва; кіномистецтво; театральне мистецтво.

Нагадаємо, Шевченківська премія — це державна нагорода, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Традиційно лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка оголошують 9 березня, у день народження Кобзаря.

Лауреатами Шевченківської премії в різні роки стали закарпатці — композитор Євген Станкович, скульптор Василь Свида та Василь Сідак, вчений Олекса Мишанич, художники Юрій Герц, Володимир Микита та Андрій Бокотей, письменники Іван Чендей, Мирослав Дочинець, Оксана Кішко-Луцишина та Галина Малик, поети Петро Скунць, Дмитро Кремінь та Петро Мідянка.

Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова та зі сторінки гурту у Фейсбуці

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