Гроза з градом в Ужгороді: повалені дерева, травмованих немає

В Ужгороді пройшла потужна гроза з градом та сильним вітром. На кількох вулицях попадали дерева, однак сильних пошкоджень будівель чи автомобілів наразі не зафіксовано, — сказала Varosh речниця Головного управління ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

— Дерева впали на вулицях Кошицькій, Капушанській та Добролюбова, — сказала вона. — Для розкряжування було залучено аварійно-рятувальний загін спецпризначення та Третю державну пожежно-рятувальну частину м.Ужгород. Постраждалих чи загиблих немає.

Падали дерева внаслідок сильного вітру та дощу також і на інших вулицях міста. В міськраді повідомили: працівники всіх комунальних служб задіяні для ліквідації наслідків негоди в місті.

В соцмережах ужгородці показали фото градин, які падали в різних районах міста.

Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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