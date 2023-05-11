Грошова допомога на ремонт зруйнованого через бойові дії житла запрацювала в Дії

Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в Дії та отримати кошти для придбання будматеріалів чи замовлення послуг з ремонту за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване.
За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, працюють на 3 напрямах:
“Якщо говорити конкретно про об’єкти, то за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб“, — каже посадовець.
Пріоритет надаватиметься соціально вразливим групам населення, зокрема людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям тощо. Процес подання заявки на допомогу наступний:
Олександр Кубраков пояснив, що сума допомоги визначатиметься за чітким чек-листом, ухваленим Кабінетом Міністрів, на основі якого комісії оцінюватимуть потребу в ремонті.
За перший день роботи програми залишили заявки три тисячі українців. Про це в ефірі «Свобода. Ранок» сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна. Серед поданих заявок 41% стосується відновлення приватних будинків, майже 59% – це квартири.
Varosh,
Фото Радіо Свобода
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