Грошова допомога на ремонт зруйнованого через бойові дії житла запрацювала в Дії

Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в Дії та отримати кошти для придбання будматеріалів чи замовлення послуг з ремонту за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване.

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, працюють на 3 напрямах:

грошова допомога для поточного ремонту житла з незначними пошкодженнями;

компенсація за знищене житло для придбання нового;

безпосередньо роботи з проведення капітального ремонту.

“Якщо говорити конкретно про об’єкти, то за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб“, — каже посадовець.

Пріоритет надаватиметься соціально вразливим групам населення, зокрема людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям тощо. Процес подання заявки на допомогу наступний:

спочатку в Дії формуємо інформаційне повідомлення про пошкодження майна (якщо це ще не було зроблено). офлайн у відділення або онлайн через Дію створюємо банківську картку єВідновлення в одному з банків-партнерів. Перелік таких банків доступний на https://erecovery.diia.gov.ua подаємо заявку на компенсацію через Дію. У подальшому буде можливість подати через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту. спеціальна комісія, створена при органі місцевого самоврядування, обстежує пошкоджене житло для визначення суми допомоги.

Олександр Кубраков пояснив, що сума допомоги визначатиметься за чітким чек-листом, ухваленим Кабінетом Міністрів, на основі якого комісії оцінюватимуть потребу в ремонті.

За перший день роботи програми залишили заявки три тисячі українців. Про це в ефірі «Свобода. Ранок» сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна. Серед поданих заявок 41% стосується відновлення приватних будинків, майже 59% – це квартири.

Varosh,

Фото Радіо Свобода

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