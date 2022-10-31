Графік погодинних відключень електроенергії оприлюднили на Закарпатті

Сьогодні росія вкотре завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої країни. У зв’язку з цим на Закарпатті також можливі аварійні відключення електроенергії.

Фахівці ПрАТ “Закарпаттяобленерго” розробили графіки обмежень. Їх будуть застосовувати у разі потреби оперативно знизити навантаження на енергетичну систему країни, повідомляє Закарпатська ОВА.

Дізнатися дату й терміни відключень у вашому населеному пункті можна за посиланням. Наразі у графіку відключення стосуються завтрашнього дня, 1 листопада, однак у товаристві зазначають, що графіки на наступну добу будуть розміщатися на сайті щодня.

Передбачається, що відключення триватимуть 3 години для кожного із пунктів – це можуть бути як цілі села, так і окремі вулиці.

При цьому застосування і скасування графіків погодинних відключень можуть коливатися залежно від ситуації в країні та відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго».

Varosh