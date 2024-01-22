Голубці, борщ, котлети, гурка: домашні страви для захисників на фронті готують на Закарпатті

Голубці крутять господині кількох сіл на Виноградівщині, відтак пакують їх у реторт-пакети, варять у великому автоклаві й надсилають на передову на запити вояків.

Як розповіла у коментарі Varosh волонтерка Ірина Світлик, домашні страви для захисників господині готують вже впродовж півтора року. Спершу порційно фасували страви по скляних банках, але згодом почали використовувати реторт-пакети.

«Ми готуємо різні страви: сегединський гуляш, борщ, гурку, котлети, суп з фрикадельками. Однак основна страва – голубці: їх жінки можуть накрутити у себе вдома, а потім звозять до мене, і ми їх варимо у великому 100-літровому котлі на дровах. Коли ж готуємо якусь першу страву або, наприклад, квасолю з капустою, то одразу варимо у мене у цьому казані. Зі 100-літрового котла виходить 110 порцій готової їжі. В реторт-пакетах вона може зберігатися до 2 років», – розповіла Ірина Світлик.

Голубці крутять господині у 7 населених пунктах Виноградівщини: у Веряці, Королеві, Горбках, Виноградові, Верхніх Ком’ятах та Боржавському. Роблять як класичні, так і з грибами, і пісні з овочами, і з квашеною капустою. Більшість продуктів для приготування страв надають небайдужі люди.

«Той мішок картоплі привіз, інший – 10 мішків капусти, ті передали мішок рису. Приносять і кошти, на них ми закупаємо реторт-пакети та м’ясо», – каже Ірина Світлик.

Готові страви господині відправляють за запитами військових Новою поштою. Пані Ірина каже: захисники самі знаходять її у соцмережах, представляються, озвучують, на який напрямок і які страви відправити.

«Надсилаємо скрізь, де просять. Ми не ділимо захисників на закарпатських, вінницьких чи дніпропетровських, на яку бригаду просять – туди й відправляємо. Буває, що хлопці й за 60 кілометрів до Нової пошти за посилками їдуть: вони знають, що у пакунках, і чекають на них», – розповіла Ірина Світлик.

Наразі, за її словами, господині встигають готувати по 200 порцій на день.

Varosh,

Фото надані Іриною Світлик

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.