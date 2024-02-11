Герой України з Закарпаття Вадим Сухаревський став одним із заступників Головкома ЗСУ

Бойового офіцера, полковника Вадима Сухаревського призначено заступником Головнокомандувача Збройних сил України.

Про таке напередодні у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами», – розповів Володимир Зеленський.

Хто такий Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський народився 6 жовтня 1984 року у закарпатському місті Берегово. Навчався у Мукачівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У 2004 році брав участь у миротворчій місії в Іраку.

У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка».

З 2011 року служив командиром аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку у званні старшого лейтенанта.

З початку російської агресії у 2014 році захищає Україну, того ж року був поранений у боях під Красним.

Серед ветеранів АТО, як пише Forbes, неофіційною датою російсько-української війни вважається випадок, коли 13 квітня під Слов’янськом боєць ЗСУ, захищаючи країну, відкрив вогонь на ураження по окупантах. Цим бійцем був саме Вадим Сухаревський, якому на той час було 29 років.

У 2016 році Вадим Сухаревський очолив 503 окремий батальйон морської піхоти. Виконував завдання на Маріупольському напрямку.

Звання полковника отримав у 2020 році.

На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну був начальником штабу 35‐ї бригади морської піхоти. У березні 2022-го році Вадима Сухаревського призначили командиром 59‐ої окремої механізованої бригади.

Влітку 2022 року Володимир Сухаревський отримав звання Героя України: 18 червня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, йому вручили орден «Золота Зірка».

Varosh,

Фото пресслужби президента Володимира Зеленського

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