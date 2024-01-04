Гепатит А, сальмонельоз, туберкульоз, лептоспіроз: які і скільки інфекційних захворювань фіксували на Закарпатті у 2023 році

Епідемічна ситуації в Закарпатській області наразі є напруженою, проте вживаються всі необхідні заходи для її контролю.

Про таке сьогодні на брифінгу розповіла головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

За її словами, впродовж 11 місяців 2023 року на Закарпатті зареєстровано 3112 випадків інфекційних хвороб, не враховуючи грип та гострі респіраторні інфекційні захворювання.

Інтенсивний показник захворюваності, сказала Вікторія Тимчик, становить 250 на 100 тисяч населення. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Інфекційні хвороби минулого року реєструвалися переважно серед дорослого населення, захворюваність в структурі дорослих становить загалом 64%. Це 2001 випадок інфекційних захворювань.

Серед дітей зареєстровано 1111 випадків, що, відповідно, становить 36% від усіх захворілих.

Провідне місце у структурі інфекційних хвороб займають кишкові інфекції – 45%. Минулого року медики фіксували такі захворювання, як гепатит А, сальмонельоз, шигельоз, лямбліози тощо.

На другому місці в структурі захворілих займає туберкульоз – зареєстровано 667 випадків вперше виявленого туберкульозу.

Вакцинокеровані інфекції становили 10% в структурі захворюваності, сказала Вікторія Тимчик.

Минулого року, за її словами, рутинна імунізація тривала, і на кінець року Закарпаття досягло непоганих результатів у вакцинації проти поліомієліту: на кінець року охоплення по більшості вікових категорій становить більше 80%. Також досягнуто охоплення до 87% у вакцинації проти кору, паротиту та краснухи серед дітей до 1 та 6 років, які підлягали імунізації.

У вакцинації від дифтерії, правця і коклюшу досягнуто, в середньому, невисоких результатів. Якщо брати базовий імунітет у дітей віком до 1 року, то тільки 70% маленьких закарпатців отримали свій первинний вакцинальний комплекс і можуть надалі продовжувати вакцинацію. Не дуже високі показники серед дітей до 6 років: тільки 65% тих, хто підлягав імунізації, отримали свої щеплення, зауважила Вікторія Тимчик.

«Плачущою» епідеміологиня назвала ситуацію щодо вакцинації серед дорослих: тільки 33% дорослих отримали свою дозу вакцини, яку мають отримувати кожні 10 років.

Щодо захворюваності на грип та ГРВІ, то епідемічний сезон, за словами Вікторії Тимчик, протікає без якихось особливостей: з початку жовтня за медичною допомогою з приводу респіраторних інфекцій звернулися 54 тисячі закарпатців. В середньому щотижнево медики фіксують до 3-4 тисяч звернень. Наразі епідемічний поріг не був перевищений на жодному тижні спостереження, додала вона.

Директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, своєю чергою, розповів, що минулого року на Закарпатті виявили 2 випадки з підозрою на дифтерію.

«Це маленький сигнал до того, що може все-таки виникнути спалах дифтерії через досить низький відсоток вакцинації у дітей – це до 70% у дітей. А якщо ми говоримо про дорослих, то показник вакцинації проти дифтерії сягає тільки 32-33%», – сказав Михайло Поляк.

Також, за його словами, в Україні очікується підйом захворюваності на кір: у сусідній Румунії оголошено національну епідемію кору через тривалий спалах цього захворювання. У Закарпатській області зареєстровано 2 підтверджені випадки у дорослих, 2 – відхилені.

Значну увагу у 2023 році приділяли захворюваності на лептоспіроз. Усього за 11 місяців минулого року в Закарпатській області зареєстрували 137 випадків цього захворювання, це найбільше за останні 10 років, розповів Михайло Поляк. 14 людей від лептоспірозу померло – це близько 10%. Така ситуація склалася, найперше, через те, що хворі запізно звертаються за медичною допомогою.

Також, за словами Михайла Поляка, у регіоні розпочався черговий циклічний підйом захворюваності на гепатит А. Востаннє він спостерігався 10 років тому назад.

Varosh,

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