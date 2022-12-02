Генератори та амуніцію для американського футболу привіз в Ужгород екс-губернатор Нью-Йорка

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі приїхав сьогодні, 2 грудня в Ужгород, щоб познайомитися з командою американського футболу “Ужгородські лісоруби” і передати частину допомоги. Він привіз 800 м’ячів для американського футболу, спорядження та форму для гравців, 15 генераторів та гуманітарну допомогу — теплий одяг, продукти харчування та контейнери для тимчасового проживання для вимушених переселенців.

Губернатор Патакі є засновником благодійної ініціативи на підтримку українців по всьому світі — George Pataki Center. Цей фонд, з самого початку агресивної війни в Україні, займається підтримкою українців, в тому числі і серед біженців у США. На брифінгу в прес-залі стадіону “Авангард” Джордж Патакі сказав, щоб м’ячі вирішили передати, зокрема, дітям вимушених переселенців, та дітям, які втратили батьків через війну. Їх отримають команди по всій Україні.

Джордж Патакі також познайомився з братом гравця “Ужгородських лісорубів” Данила Богуславського, який загинув 16 жовтня на війні біля села Нова Кам’янка Херсонської області, Романом. Відвідав також могилу Дані та залишив на ній пам’ятну монету штату Нью-Йорк.

Varosh

Фото: зі сторінки стадіону “Авангард” у фейсбуці

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