Генератори для навчальних закладів в Ужгороді: процес закупівлі триває

Для навчальних закладів міста виділили кошти на закупівлю генераторів, однак у школах та садочках діти досі сидять при свічках та мерзнуть.

Начальниця Управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедьянова розповіла Varosh, що наразі найбільш критичними в місті залишаються навчальні заклади в районах, де найчастіше вимикають світло: вулиця Заньковецької, район 8-ї школи, Класична гімназія, 38-й садочок, 12, 15 школи, 31 садочок, район Радванки.

— Але тепер практично в кожному закладі освіти вимикають світло, — сказала вона. — Кошти на генератори виділені, але заклади освіти не на рахунку Управління освіти і ми не можемо здійснювати централізовану закупівлю, бо нам не надані такі повноваження. Кожен керівник закладу є окремою юридичною особою, вони оголошують закупівлі і протягом визначених термінів будуть закуповувати генератори, принаймні для того, щоб запускати котельні.

Тому, за словами Наталі Мухомедьянової, все це займає час, але вони не можуть діяти за межами закону. Поки що діти змушені сидіти при свічках.

Varosh

Фото Сергія Гудака

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