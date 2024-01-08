Футболки з рецептом чаламади продають на Закарпатті задля потреб ЗСУ

Передзамовлення футболок, виручку з продажу яких передадуть на потреби ЗСУ, відкрив гурт «Чаламада».

Лідер гурту «Чаламада» Роберт Тіводор оголосив про відкриття передзамовлення на футболки, які є мерчем гурту, і кошти з яких підуть на забезпечення потреб війська.

Як розповів у коментарі Varosh Роберт Тіводор, наразі «Чаламада» поставила творчість на паузу і не дає концертів з огляду на війну.

«Ми позиціонуємо себе як весела, фіглярська група. Але зараз не той час, коли варто співати веселі пісні, тож ми взяли творчу паузу. Разом із тим, хочемо допомогти війську, як можемо. Ми вже давно думали про розробку мерчу. Тому вирішили поєднати дві справи в одне: запустити мерч і заразом допомогти ЗСУ», – розповів Роберт Тіводор.

На футболках, які продаватимуть музиканти, «занотований» рецепт чаламади – традиційного закарпатського салату, що готують із капусти, помідорів, огірків, перцю, моркви та цибулі.

Дизайн футболок розробив ілюстратор, графічний дизайнер з Мукачева Йончі Савенок, який нині живе у Львові.

«Рецепт чаламади знайшли в інтернеті, з тієї кількості продуктів, що там є, вийде кілька кілограмів чаламади», – розповів Роберт Тіводор.

Наразі доступне передзамовлення футболок у 6 кольорах: чорний, темно-зелений, бордовий, пісочний, сірий, світло-сірий меланж. Вартість футболки – 650 грн. За словами Роберта Тіводора, частину коштів музиканти витратять на закупівлю футболок та друк, а весь залишок гурт спрямує на потреби війська.

Щоб зробити замовлення, потрібно заповнити форму за посиланням, обравши розмір і колір: https://forms.gle/VtKF1i5J4PeU5jYV7.

Відправку футболок здійснюватимуть після 15 січня.

Varosh,

Фото зі сторінки гурту “Чаламада” у Фейсбуці

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