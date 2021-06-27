Functional battle від D51: як змагалися найсильніші та найвитриваліші

Фітнес-центр D51 ініціював в Ужгороді проведення змагань з функціонального тренінгу, в яких змогли взяти участь дорослі чоловіки та жінки з усієї області.

У програмі були станова тяга штанги; переходи через тумбу; трастери зі штангою; перекидання шини трактора; махи гирі; застрибування на тумбу; крутіння педалей на велотренажері.

Василь, виконавчий директор фітнес-центру D51:

– Змагання вийшли добрі, оскільки ми намагались робити все як для себе. Саме так, щоб запам’яталось учасникам та глядачам.

Такі змагання дозволяють залучити атлетів різного рівня: як досвідчених, які регулярно беруть участь у змаганнях з окремих видів спорту, так і менш підготовлених, яким дозволяється спробувати власні сили у дещо полегшених умовах, тому на даному батлі всі атлети пройшли відбірковий комплекс, який розподілив їх на аматорів та профі.

Якраз такими «нестандартними» заходами і відбувається залучення людей до масового спорту. Чому нестандартними? Тому, що атлети змагаються не в конкретному виді спорту, а в різного роду поєднаннях вправ, які дозволяють проявити всі фізичні якості людини. Взимку ми провели в нас в D51 змагання Burpees challenge і це були перші такого роду змагання, проведені нами. Тоді нас підтримали і відвідали друзі з фітнес-студії Bodyzone, зараз вже були представники п’яти команд, одна з яких була з-за меж Ужгорода, а саме з фітнес-клубу «Кротон» Іршави. Це говорить про те, що готовність і сміливість людей до таких челенджів збільшується, що дуже позитивно, оскільки сприяє популяризації рухової активності і здорового способу життя.

Катерина Кікалейшвілі, співзасновниця та тренерка фітнес-клубу «Кротон» в Іршаві:

– Цього разу на змагання приїхало шість спортсменів з нашого клубу. Ми завжди беремо участь у спортивних подіях в межах нашої області, а інколи виїжджаємо і в інші регіони. Нам цікаво оцінити свою виносливість та чи в правильному напрямку ми рухаємося. В майбутньому хочемо робити подібні заходи в Іршаві, тому ще й набираємося досвіду. Ініціатива друзів з D51 чудова – хороші учасники, є на кого подивитися та з ким позмагатися.

Я рада, що протягом останніх років з’явився певний тренд на спорт та здоровий спосіб життя і як наслідок – на правильне харчування.

Валентина Фомішкіна, співзасновниця та тренерка BodyZone:



– В 2015 році ми «влипли» у змагання. Спершу навіть нікому нічого не говорили, а потім вирішили, що мовчати про них не можна, бо це мотивує нас, наших клієнтів та клуби, які розвиваються навколо. Коли ми почали про це говорити, до нас підтягнулися «наші люди».

Микола брав участь в організації Runa Run, ми заснували свої BDZN GAMES. Зрозуміли, що людям дуже потрібні такі змагання ще два роки тому, коли вперше провели наші ігри в лісі – це був біг, командні змагання, перешкоди.

Круто, що вже зараз люди не питають, що таке функціональний тренінг, як це було у 2015 році. Потрібно співпрацювати, дружити та робити спільні події, аби якомога більше людей відкривали для себе спорт.

Микола Прокоп, тренер фітнес-клубу D51:

– Такі змагання – це один із способів залучити людей до спорту і це круто. Конкуренція між нами є, але вона здорова. Якщо її не буде, то й розвиток неможливий.

З 18 років займався гирьовим спортом, а зараз викладаю силовий та функціональний тренінг. Радий, що останнім часом усе більше молоді і дорослих людей починають займатися самостійно або у фітнес-центрах. За статистикою лише 4% людей займаються фітнесом. Наша задача – зробити так, аби цей відсоток був більший. І не важливо через який саме спорт, головне – це рух.

Серед жінок-аматорів призерами стали:

1 – Ковбаснюк Наталія (Бодізон)

2 – Лендєл Христина (Кротон, Іршава)

3 – Верлюк Марія (Бодізон)

Жінки-профі:



1 – Гичка Марія (Д51)

2 – Дудаш Габріелла (Д51)

3 – Кікалейшвілі Катерина (Кротон, Іршава)

Чоловіки-аматори:

1 – Фердинанд Денис (клуб Van Dam)

2 – Данильчук Віталій (Д51)

3 – Фомішкін Микола (Бодізон)

Чоловіки-профі:

1 – Тупиця Михайло (Д51)

2 – Пилипко Василь (Д51)

3 – Прокоп Микола (Д51)

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Маріан Логойда