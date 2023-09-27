“Фотовечірку рудих” у виноградниках вдруге проведуть на Мукачівщині

“Фотовечірку рудих” проведуть цієї суботи, 30 вересня на Мукачівщині. На виноградники села Пістрялово, на фемерське господарство “Шато Паук” запросять 40 рудоволосих закарпатців, щоб пофографувати їх серед виноградних рядів з зрілими гронами, — розповів Varosh організатор заходу, туризмознавець Макс Адаменко.

— Хотілося показати красу рудих, українських рудих, підтримати наших аграріїв, репутацію України і трошки підняти людям настрій, — розповів він. — Щоб визначити, кого запрошувати, ми створили на сторінці у Фейсбуці свого роду фотоконкурс онлайн і перші 30 людей, які набрали найбільше лайків, запрошені на фотосесію у виноградниках. Крім того, запросили ще 10 людей, кого наша група фотографів вважала колоритними та фотогенічними.

Фотографуватимуть п’ятеро майстрів: Роман Піщальник, Іван Думишинець, Злата Васько, Василь Гуцал та Катерина Дашковська.

Перша фотовечірка відбулася восени 2021 року, минулого року, за словами Макса Адаменка, були інші пріоритети, відтак сезон упустили. Але цього року все ж вирішили провести цю фотосесію всупереч усьому, “ай зАто”, каже чоловік.

Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова, архівні (2021 рік)

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