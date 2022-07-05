Фототур на «Лавандовій горі»: як відпочити і зібрати гроші на авто для ЗСУ

Подарували людям хороші емоції та допомогли волонтеру, письменнику Андрію Любці зібрати кошти на автомобіль для військових. Громадська організація «Щасливі діти» організувала фототур на Лавандову гору в Перечині, щоб одним проєктом підтримати одразу кілька потреб.

На фототур на лавандовому полі зібрали всіх охочих. Спочатку було кавування та дегустація авторського торта кондитерки Галини Репарюк «Ужанська долина», а після – власне фотосесія посеред лаванди. Фотографували одразу три фотографи: Сергій Гудак, Наталія Боднар та Вікторія Легкоступ.

Крім цього учасники фототуру могли взяти участь у майстер-класі з малювання лаванди. Його для присутніх провела художниця Ольга Ладижець.

Результатом фото туру стали задоволені і відпочилі люди та 20 100 гривень благодійних внесків учасників. Кошти перерахували на рахунок Андрія Любки, який купує авто для ЗСУ.

— Тішуся з того, що люди так радо відгукаються на подібні ініціативи, — сказала ініціаторка акції, співзасновниця ГО «Щасливі дати» Людмила Сюзева. — Що локальні бізнеси миттєво реагують і готові взаємодіяти на благодійних основах заради нашої спільної перемоги. Ми придумали цю акцію буквально за один вечір, і одразу знайшли потрібну підтримку.

Андрій Любка розповів: купівля машини — живий процес: гроші поступають, він купує авто, переправляє його на фронт і одразу починає збирати на наступне.

— «Щасливі діти» оголосили про підтримку мого збору коштів, але того ж вечора 20-те авто я вже купив і відіслав військовим нашим. Тепер збираю на наступне, — сказав він.

Varosh

Фото Сергія Гудака.

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