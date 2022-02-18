Фото пам’яток Закарпаття представлять Україну у міжнародному конкурсі для Вікіпедії 2021 року

Одразу дві світлини Закарпатської області увійшли до ТОП-10 фотоконкурсу: аерофото Ужгородського кафедрального собору та світлина церкви святої Параскеви у селі Олександрівка. Ці фотографії увійшли до десятки найкращих світлин конкурсу за 2021 рік, які представлятимуть Україну на міжнародному рівні та змагатимуться зі світлинами з інших країн.

Переможцем номінації «Найкраща фотографія Закарпатської області 2021» в українській частині найбільшого у світі міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» стало аерофото Ужгородського кафедрального собору Катерини Поліщук.

Ужгородський кафедральний собор є головним греко-католицьким храмом Ужгорода і резиденцією мукачівських єпископів. Пам’ятка архітектури національного значення.За практикою в соборі хоронили єпископів, останнє поховання відбулося в листопаді 1947 року після вбивства єпископа (блаженного) Теодора Ромжі. Після цього радянська влада оголосила про ліквідацію єпархії і передала майно російській православній церкві, в тому числі — Собор. Після відновлення Незалежності України храм повернули греко-католицькій єпархії.Світлина цієї пам’ятки вперше перемагає у номінації «Найкраще фото області». [1]

Наступною за балами у регіоні зі світлин стала робота Андрія Мозоля, яка зображує церкву святої Параскеви у селі Олександрівка. Ця світлина також отримала шанс представити Україну на міжнародному етапі.

Церква святої Параскеви у селі Олександрівка за зовнішнім виглядом храм схожий на храми мармарошської готики.Церква двозрубна, тридільна, з видимим нахилом стін до середини. В олександрівському храмі можна побачити багаті, найкраще збережені настінні розписи, виконані у 1779 році майстром Стефаном Теребельським і малювання народних майстрів. У 2002 році частковою реставрацією храму займався Львівський інститут археології, та через відсутність фінансування проєкт призупинили. Одна з перлин Закарпаття в катастрофічному стані, іде поступовий занепад і саморуйнація. [1]

Мета конкурсу «Вікі любить пам’ятки» — отримати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу під вільною ліцензією для ілюстрування ними Вікіпедії — вільної енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони людей з усього світу. А також привернути увагу українців до культурної спадщини, пізнати забуті та маловідомі сторінки своєї історії.

Список пам’яток Закарпатської області налічує всього 750 об’єктів, 555 із них уже представлені світлинами у Вікісховищі. Цього року учасники завантажили 358 фотографій 72 пам’яток (з них світлини 7 об’єктів було завантажено вперше), за перемогу в номінації змагались 13 авторів. А за увесь час проведення конкурсу — 264 учасники.

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, метою якого є зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії, Вікімандрах та інших вікіпроєктах. Конкурс проходить щорічно у понад 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа та волонтерами спільноти Вікімедіа, в тому числі в Україні — громадською організацією «Вікімедіа Україна». У 2021 році в Україні проходив удесяте. Загалом протягом 2012—2021 років у межах конкурсу було завантажено понад 350 тисяч світлин українських пам’яток, сфотографовано понад 39 тисяч пам’яток із території України (42%), взяло участь майже 3500 осіб (від аматорів до професіоналів). Фотографії за всі роки конкурсу знаходяться у вільному доступі, ви можете переглянути їх і використати на умовах вільної ліцензії CC BY-SA.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.

Контакти для додаткової інформації:

wlm@wikimedia.org.ua

+38 097 914 96 30

Наталія Тимків

[1] Ужгородський кафедральний собор [Електронний ресурс] // Українська Вікіпедія. — 2022. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=760348

[2] Свято-Параскевський храм (Олександрівка) [Електронний ресурс] // Українська Вікіпедія. — 2022. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1471029



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