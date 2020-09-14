Форум «Re:Open Zakarpattia» змінює формат і переноситься на 7-8 листопада

З огляду на погіршення епідемічної ситуації щодо COVID-19 в Україні та Закарпатській області, організатори форуму розвитку «Re:Open Zakarpattia» ухвалили рішення змінити формат з масового заходу на онлайн-подію та перенести форум на нові дати – 7-8 листопада.

– Ми до останнього сподівалися, що зможемо провести форум «Re:Open Zakarpattia» за первинним задумом, зібравши в одному місці для відвертої дискусії якомога більше тих, хто формує та ухвалює рішення щодо розвитку Закарпаття. Всередині літа здавалося, що це справді вдасться, однак невтішні тенденції з кількістю хворих на коронавірус за останні кілька тижнів змусили нас переглянути плани – і зрештою серйозно змінити як формат форуму, так і дати його проведення, однак за жодних обставин не відмовитися від ідеї та цілей нашого проєкту, – повідомив Дмитро Тужанський, директор ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії», що є організатором форуму.

Відтак, на 7-8 листопада організатори готують форум в змішаному форматі, який передбачатиме створення цифрової студії на локації події. Це дозволить, по-перше, прийняти для живої дискусії тих спікерів, які зможуть фізично приїхати на Закарпаття в ці дні, по-друге, підключити в режимі онлайн тих спікерів, які не зможуть приїхати, і по-третє, забезпечити якісну інтегровану трансляцію всього форуму в мережі (Facebook, Youtube), в ефірі місцевих телеканалів, зокрема партнерів форуму «Суспільне Закарпаття» та «М-Студіо», та на будь-яких інших платформах, і завдяки цьому створити можливість долучитися до форуму всіх зацікавлених у режимі онлайн.

– Безпека та здоров’я людей для нас як організаторів форуму є першочерговим пріоритетом. Водночас, ми віримо в силу та цінність живої дискусії, яка сьогодні критично необхідна Закарпаттю. Новий формат «Re:Open Zakarpattia» дасть можливість провести захід у листопаді з дотриманням усіх карантинних вимог, незалежно від покращення чи погіршення епідемічної ситуації на той момент, і разом з тим досягти первинних цілей форуму, а саме привернути увагу до унікального мультикультурного регіону України, її західного фронтиру в центрі Європи під самісінькими кордонами з ЄС і НАТО, спростувати негативні стереотипи про Закарпаття, які нагромадилися за останні кілька років, відкрити заново цей регіон для решти України та світу загалом, показати його потенціал та можливості, сформувати якісний порядок денний розвитку Закарпатської області, зібравши найкращі ідеї та рішення від експертів, управлінців, громадськості. Трансляція форуму в онлайн-режимі та активна комунікація в мережі дасть можливість не тільки охопити широку аудиторію зацікавлених у темі, а й долучити її до дискусії через коментарі та відгуки, – наголошують організатори форуму.

– Ці рішення про зміни були дуже непростими для усієї команди проєкту «Re:Open Zakarpattia». Ми дуже сподіваємося на розуміння всіх, хто вже долучився до нашого проєкту, і з радістю готові наголосити, що наразі всі заплановані спікери форуму, а це близько 50 крутих людей, підтвердили свою участь на нові дати, і ми вже починаємо їх оголошувати в кілька хвиль разом з попередньою програмою заходу, аби додатково мотивувати всіх зацікавлених, – додав Дмитро Тужанський.

Наразі свою участь у форумі «Re:Open Zakarpattia» вже підтвердили Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін, генеральний директор та ініціатор проекту Промприлад.Реновація Юрій Филюк, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, режисер фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч, засновник pro.mova та член Несторівської групи Євген Глібовицький, художниця та креативний стратег Олеся Драшкаба, журналіст та головний редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, директор Інституту зовнішньої політики та торгівлі при МЗС Угорщини Мартон Угрожді, співвласник та Голова Наглядової ради Холдингу емоцій «!FEST» Андрій Худо, президент Українського PEN Андрій Курков, актриса Римма Зюбіна та інші.

Організатори форуму інфрормують, що наразі вже сформовано дуже насичену програму з понад 10 панельних дискусій, на яких поєднуються спікери з місцевою, національною та міжнародною експертизою. Кожного спікера буде представлено окремо, як і панельні дискусії, а остаточну програму – вже ближче до листопада.

Також у рамках проєкту «Re:Open Zakarpattia» Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва вже провів велике соціологічне дослідження громадської думки в Закарпатській області, і його результати будуть презентовані та обговорені на форумі 7-8 листопада.

Проєкт «Re:Open Zakarpattia» реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За всіма новинами проєкту радимо слідкувати через офіційні сторінки форуму:

Сайт форуму reopen.zakarpattia.org.ua

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Varosh за матеріалами організаторів форуму «Re:Open Zakarpattia»

Фото: Сергій Гудак