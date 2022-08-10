ФК “Металіст” релокувався на Закарпатті

Харківський футбольний клуб «Металіст» переїхав в Ужгород. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Металіст» прибув до Ужгорода 3 серпня після 169 днів перебування на зборах у Туреччині. На Закарпатті команда буде тренуватися, домашні матчі проходитимуть на ужгородському стадіоні «Авангард». Футболісти, завітавши до обласної адміністрації, обговорили з Віктором Микитою напрямки співпраці та їхню інтеграцію в життя області і подякували за прийом команди на Закарпатті.

«Нам дуже приємно, що з перших хвилин нашого перебування в Ужгороді ми відчули до себе щиру увагу та доброзичливість. Нам надали чудові умови для проживання, відмінне тренувальне поле та підготували стадіон до матчів УПЛ», — сказав під час зустрічі спортивний директор клубу Василь Кобін.

Він є вихованцем закарпатського футболу, грав на позиції правого захисника. У найвищому дивізіоні чемпіонату України дебютував у 2001 році у складі «Закарпаття», відігравши за цей клуб понад 100 матчів. Кар’єру гравця Василь Кобін завершив у 2018 році у складі «Минаю», після чого відразу ж був призначений головним тренером команди.

В коментарі Varosh керівник медіадепартаменту клубу Максим Іванов сказав, що наразі команда не коментує свої плани на майбутнє.

Varosh

Фото зі сторінки ФК “Металіст”

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