Фільм ужгородця вийде на HBO Europe

Культова українська стрічка “Мої думки тихі” восени 2020-го вийде на HBO Europe. Режисер Антоніо Лукіч, який родом з Ужгорода, розповів Varosh, що це значить для нього та знімальної команди. Тим паче, це потужна подія для українського кінематографу.

«Наш фільм давно чекали в ряді європейських країн – особливо там, де є наша діаспора. Тепер у них буде змога його подивитися, – каже режисер. – А для мене це додатковий привід всюди додавати логотип HBO (усміхається, – ред.). Особисто директор HBO нас не вітав, але якщо подивиться фільм, то, може, цей привід і з’явиться».

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ДержКіно України повідомляє, що вперше ліричну комедію Антоніо Лукіча “Мої думки тихі” показали 4 липня 2019 року у секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де фільм отримав Спеціальну нагороду журі.

В Україні кінофестивальна прем’єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

У 2019 році фільм одержав також Національну премію кінокритиків “Кіноколо” у категоріях “Відкриття року” (Антоніо Лукіч) та “Найкраща акторка” (Ірма Вітовська-Ванца). А у 2020-му стрічка стала лауреатом Національної кінопремії України “Золота Дзиґа” у чотирьох номінаціях: “Найкращий фільм” (реж. Антоніо Лукіч, продюсери Дмитро Суханов, Алла Бєлая), “Найкращий сценарій” (Антоніо Лукіч, Валерія Кальченко), “Найкраща жіноча роль” (Ірма Вітовська) та “Відкриття року” (Антоніо Лукіч).

Фільм вийшов в український прокат 16 січня 2020 року на 91 екрані, проте стрічка протрималася в українському прокаті п’ять тижнів і зібрала 9,4 млн грн.

Крім того, “Мої думки тихі” стали першим в сучасній історії фільмом, що вийшов у прокат у Білорусі українською мовою.

Varosh