Фейкові вовки на Ужгородщині, або Чому не варто вірити непідтвердженим фактам

Мережею шириться відео зграї з 15 вовків, які блукають начебто лісами Ужгородщини, в околицях Невицького. Фотопастка начебто, зафіксувала тварин на туристичному маршруті від Невицького замку до вершини Анталовецької Поляни. Зворотний пошук відео, який провів Varosh, показав, що відео зафіксувало вовків у січні цього року у… Воронежі:

— Такого типу відео вже 2-2,5 місяці бродить інтернетом, переважно мисливськими сайтами, — пояснив у коментарі Varosh зоолог Людвіг Потіш. — Тому в мене є великі підозри щодо його правдивості стосовно Ужгородщини. Спочатку воно з’явилося в Рахівському районі, потім у Тячівському, потім його виставляли на ресурсах Франківщини. Тобто це відео крутиться вже певний час.

Зі слів Людвіга Потіша, сезон полювання на дичину, який зазвичай триває з травня по лютий, у 2022 році не відкрили, мисливцям не видали ліцензії і тому контроль за мисливськими угіддями тепер чисто номінальний. Через це вовків стало більше не тільки в Карпатах, але й по Україні, як власне і косуль, оленів, кабанів, ведмедів.

— Крім того, чисто біологічно відео викликає великі сумніви, тому що тепер, у березні, вовки не ходять такими зграями. Відео у нас поширюють, швидше за все, для підняття соціальної напруги, тому до таких відео треба ставитися дуже обережно, — сказав Людвіг Потіш.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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