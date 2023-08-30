Фабрики кухні та класи безбар’єрності. Що зміниться у новому навчальному році на Закарпатті

У 511 закладах освіти області, а це близько 90% закладів освіти Закарпаття, навчальний процес 1 вересня почнеться офлайн, ще в 66 – у змішаному форматі. Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник голови ОВА Ігор Шинкарюк.

Нова система харчування в школах

Цього року школи краю впроваджуватимуть стратегію регіонального розвитку харчування, та працюватимуть над створенням безбар’єрного простору для дітей. Як пояснила Varosh директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець, в регіоні розширюють мережу закладів дошкільної та середньої освіти, де можуть навчатися діти з певними некритичними відхиленнями — з вадами слуху, зору та певними невротичними явищами.

— В школах запроваджують нові типи харчування, які впроваджує Перша леді, Олена Зеленська, для того, щоб зробити в наших закладах освіти систему харчування, яка буде включати закупівлю якісних продуктів харчування. Те харчування, яке є зараз, не повністю задовільняє потребу учнів, батьків та потреби уряду. Кейтерингова система, довезення їжі не завжди відповідає всім необхідним критеріям. Тому новий механізм нового типу харчування саме в такій моделі — з фабрикою кухні, базовою кухнею — дасть можливість більш цілісно підійти до питання харчування дітей у школах. Це зовсім інший формат зовсім інша модель харчування дітей.

На фабриках кухні будуть готуватися комплексні обіди, які відповідатимуть усім нормам і вимогам харчування. Фабрика буде об’єднувати кілька закладів освіти, буде передбачено меню для дітей разового, дворазового харчування, будуть враховані пільгові категорії дітей тощо, вестиметься електронний облік дітей, які будуть харчуватися.

Таких фабрик на Закарпатті буде кілька, залежно від мережі закладів освіти і від можливостей довезення і розвезення цього харчування, каже директорка департаменту освіти. Це може бути в Ужгороді, Ужгородському районі, Мукачеві і т.д.

— Ми бачили опорні кухні в Ірпіні, які забезпечують одночасно 3000 дітей, готують для них смачні обіди за рецептами Клопотенка, — розповіла директорка департаменту освіти. — Буде зберігатися рецептура, збільшуватися асортименти. В Ірпені тепер будується фабрика їжі тепер. Наразі ми на етапі розроблення регіональної програми стратегії розвитку здорового харчування.

Мар’яна Марусинець пояснила, що фабрика кухні дасть можливість економії і щодо енергоносіїв, і щодо закупівлі продуктів, і щодо приготування.

В класах навчатимуться діти з вадами слуху, зору та певними невротичними розладами

У новому навчальному році в пріоритеті стане також створення безбар’єрного простору для дітей: в регіоні розширюють мережу закладів дошкільної та середньої освіти, де можуть навчатися діти з певними нозологіями.

— Зараз у дітей дуже сильно зросла тривожність і в класах навчатимуться діти з певними вадами слуху, зору та певними невротичними розладами, як, наприклад, аутизм. Якщо інтелектуально дитина розвинена і відповідає своєму віку, то вона навчатиметься разом з іншими дітьми в класі. Звичайно, тут треба попрацювати з батьками в першу чергу, підготувати їх до того, що далі в нас таких дітей може бути більше, з такими нозологіями різного характеру і батьки мають бути готові до дитини, яка прийшла в клас і яка має всі права для рівного навчання і здобуття освіти.

Працюватимуть і з вчителями, готуватимуть їх до такої роботи. В одному класі може бути не більше трьох дітей з певними некритичними відхиленнями. З дітьми в класі перебуватимуть їхні асистенти педагога, які працюватимуть з ними.

Загалом з початку вересня за шкільні парти у Закарпатській області вперше сядуть близько 12 900 дітей, однак інформація про їх остаточну кількість буде відома після початку навчального року.

Varosh,

Фото ілюстративне

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