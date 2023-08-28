Електронна черга для рейсових автобусів діє вже на двох КПП Закарпаття

Наразі на двох КПП на Закарпатті діє електронна черга для рейсових автобусів: на КПП “Чоп-Загонь” та “Ужгород – Вишнє Нємецьке”. Запис почався о 00.00 23 серпня та 00.00 25 серпня відповідно, — сказала Varosh речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

— Треба розуміти, що діє електронна черга поки що в тестовому режимі і попередньо на огляд і пропуск одного автобуса у прикордонників іде в середньому півгодини, а ще є митний контроль, тому фактично точний час проходження автобусу через КПП не може сказати ніхто: бо ж можуть виникнути при огляді різні моменти — непорядок з документами, велика кількість пасажирів, виявлена контрабанда врешті-решт. Тому в додатку прикордонник фіксує тільки час заїзду автобусу на КПП і час його виїзду, — пояснила речниця.

Зі слів Олени Трачук, на КПП “Чоп-Загонь” за добу прикордонники оформлюють 25-30 автобусів.

В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів. Записатися в електронну чергу можна на сайті. Водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною службою з безпеки на транспорті, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою за підтримки USAID /UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Varosh,

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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