Електрокомунікації для підвищення потужностей історичного центру прокладають в Ужгороді

В Ужгороді вздовж колій дитячої залізниці прорили траншею і прокладають кабель. У департаменті міської інфраструктури Varosh повідомили: прокладають електрокомунікації для збільшення потужностей історичного центру Ужгорода.

— Наприкінці минулого року ПрАТ “Закарпаттяобленерго” отримало дозвіл на ці роботи, — повідомили в департаменті. — Працівники проводять роботи поза межею твердого покриття історичного центру у межах Ботанічної набережної. Порушене ґрунтове покриття після укладання кабелю буде відновлено, місце, де укладання кабелю здійснюється вздовж колії дитячої залізниці, буде очищене від ґрунту.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.