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Електрокомунікації для підвищення потужностей історичного центру прокладають в Ужгороді

5 Січня 2024 46

В Ужгороді вздовж колій дитячої залізниці прорили траншею і прокладають кабель. У департаменті міської інфраструктури Varosh повідомили: прокладають електрокомунікації для збільшення потужностей історичного центру Ужгорода.

— Наприкінці минулого року ПрАТ “Закарпаттяобленерго” отримало дозвіл на ці роботи, — повідомили в департаменті. — Працівники проводять роботи поза межею твердого покриття історичного центру у межах Ботанічної набережної. Порушене ґрунтове покриття після укладання кабелю буде відновлено, місце, де укладання кабелю здійснюється вздовж колії дитячої залізниці, буде очищене від ґрунту.

Elektrokabbel1

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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# Закарпаттяобленерго # історичний центр # кабель # ужгород

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