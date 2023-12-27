Експериментальний круговий рух на перехресті вулиць Академіка Шпеника та Будителів облаштують в Ужгороді

У середу, 27 грудня ввечері на перехресті вулиць Академіка Шпеника (колишня вулиця Івана Анкудінова) та Будителів в Ужгороді буде облаштовано експериментальний круговий рух. Про таке повідомляють у Департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Зазвичай кругові розв’язки встановлюють задля підвищення безпеки руху: проїжджаючи перехрестя з круговим рухом, водії зменшують швидкість, тим самим підвищуючи безпеку проїзду.

З огляду на облаштування в Ужгороді ще однієї кільцевої розв’язки, водіїв просять бути уважними: звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватися правил на перехресті з круговим рухом.

Varosh,

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