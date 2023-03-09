Еклери, штолени, паски. Як юристка з Маріуполя готує випічку в Ужгороді

Пекти еклери, брауні, печива “Мадлен” та іншу смачну випічку Ліза Магдалиць почала ще вдома, в Маріуполі, за місяць до початку війни, заснувавши бренд “E_bakery_mrpl”. В Ужгород разом з батьками приїхали в кінці березня.

— Це задумувалось як маленький подарунок, який можна дарувати замість квітів, — розповіла жінка Varosh. — Коли ми приїхали в Ужгород, то були трохи розгублені, і я одразу почала займатись цим і справа потрохи пішла. До Великодня я пекла паски, частину продавала, а більшу частину передавали на передок. Хлопців треба було якось підтримувати. А далі пішло: еклери, брауні…

Юристка, Ліза Магдалиць у Маріуполі працювала на керівній посаді в родинному бізнесі. Випічка була для неї творчістю і віддушиною, тепер же стала основною діяльністю. Після обстрілів міста не вціліли ні її дім, ні офіс. В Ужгороді жінка влаштувалась на роботу в готелі, однак з часом зрозуміла, що не встигає займатися випічкою і звільнилася.

Тепер жінка починає поступово займатися пасками. Торік, розповіла, є неї були помічники в роботі, цього року пектиме сама.

— Знаю, що на Закарпатті печуть здебільшого несолодкі паски, так? Спробую пекти і такі. Переважно я готувала солодкі з помадками зверху і сирні паски. Ми приїхали в Ужгород ні з чим, як були вбрані дома — так і приїхали. Дуже хотіли підтримати хлопців на фронтів, але як? Хотіли донатити, та не було з чого. Та люди почали приносити нам борошно цукор і ми почали пекти паски. Передали десь 80 пасок хлопцям. Я знаю, що це таке, я з Маріуполя, тому стараюсь допомогти, як і чим можу, — розповіла Ліза Магдалиць.

Цього року жінка так само планує пекти паски на фронт, і окремо частину на продаж. Наразі прямих замовлень не має, але розраховує більшу частину пасок передати воїнам.

Varosh,

Фото: E_bakery_mrpl

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.