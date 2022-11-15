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Дитячі книги українською та теплі речі збирають ужгородці для харків’ян

15 Листопада 2022 24

Прохання про допомогу дитячими книгами та теплими вовняними речами для дітей та літніх людей опублікувала на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтерка Ліза Волкова.

“…бачу кожного дня, що дітям у звільнених селищах треба крім “цукерок” — книгу, яка змінить життя. Таку, що буде зачитана до дір. Таку, сторінки якої будеш нюхати та обводити пальцем ілюстрації. Таку, що закохає, надихне. Одну”, — написала жінка.

В Ужгороді за півдня люди зібрали одразу кілька коробок. Книги продовжують зносити в обласну бібліотеку ім.Ф.Потушняка. Завідувачка відділу проєктної і соціокультурної  діяльності бібліотеки Євгенія Напуда розповіла, що в бібліотеці продовжують збір дитячих книжок та іграшок.

Водночас Ліза Волкова написала, що потрібен зимовий теплий одяг та взуття на дітей 5, 8, 11 та 13 рокiв, теплий верхній одяг на бабусь та дідусів розмірів М та XL. Їх просять надсилати безпосередньо на Нову пошту в Харкові.

Varosh

Фото: ВСЛ

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