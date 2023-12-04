Дитяча руханка і фотозона: вогні на міській ялинці в Ужгороді запалять надвечір 6 грудня

В Ужгороді розпочали монтаж головної міської ялинки, повідомили Varosh в Ужгородській міській раді. Ялинку встановлюють на площі Шандора Петефі.

Штучну ялинку для міста придбали ще у 2021 році. Її, як і минулого року, встановлюють за кошти меценатів, з міського бюджету гроші не витрачатимуть, повідомляють в міськраді.

Крім того, зазначають, що для декорування ялинки використають вже наявні прикраси, придбані так само ще у 2021 році.

Відкриють міську новорічну ялинку у День Святого Миколая, 6 грудня, о 17:00. Перед урочистим запаленням вогнів відбудеться невеличка руханка для діток. У міській раді додали, що біля ялинки облаштують також традиційну фотозону: нову не купуватимуть, використають та декорують стару. Однак, чи встигнуть її облаштувати саме до відкриття ялинки 6 грудня, наразі невідомо.

Тим часом, обласну ялинку на площі Народній цього року не встановлюватимуть. У Департаменті культури Закарпатської ОВА Varosh повідомили, що новорічна ялинка на площі наразі – не на часі. Тож символічне святкове деревце розмістять лише в атріумі ОВА.

Varosh,

Фото ілюстративне з мережі

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.