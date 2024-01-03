Дитсадок на Рахівщині отримає геліосистему, яка забезпечить заклад гарячим водопостачанням та опаленням

Ясінянська громада стала однією із 18 українських громад-переможців проєкту «Енергія Сонця для діточок», які отримають геліосистеми для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання впродовж року. Устаткування встановлять в дитсадку в Лазещині. Зі слів голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої, на участь у відборі подали документи понад 120 українських громад.

— Те, що Ясінянська громада перемогла в цьому проєкті — це не везіння, а закономірність, тому що вона працює в напрямку підвищення енергоефективності вже давно, — сказав Varosh Микола Сюсько, керівник закарпатського регіонального офісу програми “U-LEAD з Європою”. — Торік нам вдалося впровадити систему енергетичного менеджменту в громаді, яка дозволяє ефективно управляти та моніторити споживання електроенергії. Ми змогли навчити спеціалістів у Ясінянській громаді і вони отримали сертифікати енергетичних менеджерів.

Ясінянська громада — одна з найвисокогірніших в Україні. Зі слів голови громади Андрія Делятинчука, енергоефективність та енергозбереження – пріоритетний напрямок для громади. Систему енергетичного менеджменту запровадили в трьох громадах краю: у Свалявській, Ясінянській та Горінчівській.

Як розповіла Varosh Галина Климпуш, головна спеціалістка відділу економічного розвитку та туризму Ясінянської громади, в Лазещині тільки один дитсадок на 4,5 тисячі населення, воду наразі там нагрівають бойлерами.

— Опалення в садочку здійснюється за допомогою твердопаливного котла, — пояснила вона. — Геліосистема має частково забезпечити і опалення. Готуючись до участі в проєкті, ми перекрили дах у садочку і тепер він готовий прийняти нове устаткування. Власне, геліосистеми прибудуть у Київ до березня і ми відразу зможемо їх забрати та почати встановлювати. Таким чином, сподіваюся, влітку вже матимемо геліосистему в дії і це добре, тому що зможемо побачити, скільки гарячої води може виробляти ця система.

Загалом, сказала Галина Климпуш, яка також є і енергоменеджеркою громади, геліосистему потребують і інші заклади освіти, а у громаді це 8 шкіл та 5 садочків.

Проєкт “Енергія Сонця для діточок” реалізує Держенергоефективності спільно із проєктом «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням уряду Німеччини та співфінансування уряду Швейцарії, а також разом із НАК «Укрсвітлолізинг».

Varosh,

Фото: дитсадок у Лазещині, світлина надана Галиною Климпуш

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