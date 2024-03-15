Дискусія про роль волонтерів, бізнесу та освіти пройде в Ужгороді

У п’ятницю, 22 березня, о 18:00, в Ужгороді відбудеться дискусія “Виграти війну, виграти мир: роль волонтерів, бізнесу та освіти”. Говоритимемо про роль тилу під час війни: як бути максимально корисними у кожній зі сфер: як змінилося волонтерство за 2 роки повномасштабного вторгення, яка роль підприємництва у сучасних реаліях та якою має бути освіта, щоб ми уникнули повторення наших помилок в майбутньому.

Спікерами панельної дискусії будуть:

Андрій Любка, письменник, перекладач та волонтер;

Тетяна Смріга, культурна менеджерка, керівниця Мистецького центру “Кубло”;

Михайло Сливка , підприємець, власник стоматологічної клініки “Естет”.

Модеруватиме дискусію директорка з розвитку Varosh Ірина Сов’як.

Після основної розмови кожен з присутніх матиме змогу поставити запитання спікерам. Реєстрація за посиланням.



Місце проведення події: Закарпатський музей народної архітектури та побуту (скансен), вул. Капітульна, 33/а.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram