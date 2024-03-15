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Дискусія про роль волонтерів, бізнесу та освіти пройде в Ужгороді

15 Березня 2024 9

У п’ятницю, 22 березня, о 18:00, в Ужгороді відбудеться дискусія “Виграти війну, виграти мир: роль волонтерів, бізнесу та освіти”. Говоритимемо про роль тилу під час війни: як бути максимально корисними у кожній зі сфер: як змінилося волонтерство за 2 роки повномасштабного вторгення, яка роль підприємництва у сучасних реаліях та якою має бути освіта, щоб ми уникнули повторення наших помилок в майбутньому.

Спікерами панельної дискусії будуть:

Модеруватиме дискусію директорка з розвитку Varosh Ірина Сов’як.

Після основної розмови кожен з присутніх матиме змогу поставити запитання спікерам. Реєстрація за посиланням.

Місце проведення події: Закарпатський музей народної архітектури та побуту (скансен), вул. Капітульна, 33/а.

Varosh,

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# varosh # волонтерство # дискусія

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