Двоє людей на Закарпатті склали мультипредметний тест на 200 балів з трьох предметів

Цього року на Закарпатті всього двоє людей склали всі три предмети основної сесії національного мультипредметного тесту на максимальні 200 балів кожен. Про це Varosh розповіла директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець.

Загалом 87 людей, які складали основну сесію НМТ, отримали за тести максимальні 200 балів. З них 74 учні отримали 200 балів за один предмет.

— 200-бальників з усіх трьох предметів у нас по області всього двоє — з Ужгорода і з Мукачева: це випускниця Наукового ліцею в Ужгороді та випускник Мукачівської ЗОШ №7, — пояснила Мар’яна Марусинець. — Дев’ять учасників, тобто людей, які складали тести з 2 і більше предметів, отримали 200 балів з двох предметів та 63 — з одного. Усі, хто склав тест на призовий бал, отримають фінансову винагороду, премію.

Зі слів чиновниці, випускники Мукачівського ліцею мають 11 випускників, які отримали 200 балів за один тест. 200 балів за тест отримали випускники Тячева, Хуста, Берегова, Виноградова, багато таких результатів у Мукачівському районі, в Ужгородському районі та Ужгороді. Один випускник склав тест на 200 балів з Нижньоворітського ліцею.

Мар’яна Марусинець додала, що різниця з минулим роком цьогоріч велика:

— Ми очікували набагато кращих результатів. Минулого року було 249 учнів, які написали тест бодай з одного предмету на 200 балів і 354 200-бальних оцінок загалом, — пояснила вона.

Цього року в закарпатських школах було 10 тисяч 11-класників, з них понад 500 отримали золоті медалі, 168 срібну.

Додаткова сесія Національного мультипредметного тесту буде 11-24 липня.

Varosh,

Фото зі сторінки Мукачівської міської ради у Фейсбуці

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