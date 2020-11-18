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Дві закарпатські школи отримали сучасні комп’ютерні класи, а педагоги вчилися найновішому програмуванню

18 Листопада 2020 164

У двох закарпатських школах створили сучасні комп’ютерні класи. Тут встановлено техніки на понад пів мільйона гривень. Йдеться про Нижньоапшанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання ім. М. Емінеску. Незабаром у ліцеї буде також клас віртуальної реальності. Нещодавно вчителі цих освітніх закладів пройшли тренінги з програмування.

Це важлива подія, адже саме дві закарпатські школи перші в Україні можуть впроваджувати інновації на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

Розповідаємо деталі.

Загалом дві школи одержали 18 комп’ютерів, інтерактивні дошки, проєктори, багатофункціональні пристрої – все, що необхідно для якісного сучасного навчання. Ще очікують інтерактивні окуляри віртуальної реальності (VR-окуляри).

Техніка закуплена в рамках транскордонного проєкту “Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії”.

Головний партнер проєкту – АРР “Закарпаття”. Це агентство провело також навчання для педагогів: з 21 жовтня по 13 листопада відбулися чотири триденні тренінги з сучасної мови програмування в середовищі SCRATCH для вчителів інформатики Тячівщини в межах транскордонного проєкту “Virtual Lab”.

«Усі учасники освітньо-професійних заходів отримали сертифікати про участь, корисний досвід та безцінну можливість першими в Україні впровадити інновації та технології на основі ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) у навчальні програми та позакласні заходи», – кажуть в АРР “Закарпаття”.


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Тож дві школи одержали модерні комп’ютерні “лабораторії”, а в Солотвинському ліцеї-інтернаті також роблять ремонт майбутнього класу віртуальної реальності. Ремонт організовує Відділ освіти Тячівської РДА.

Проєкт 2soft/1.1/137 «Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії» реалізується в межах Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 за фінансової підтримки Європейського Союзу. Загальний бюджет складає 332,580.5 євро (9772721.7 грн.), з яких внесок ЄС – 299,286.85 євро (8794403.4 грн.), де бюджет для України становить 166,936.5 євро.

Varosh

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# дистанційна освіта # онлайн-освіта # освіта

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