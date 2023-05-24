Дві прем’єри представлять актори Закарпатського музично-драматичного театру

На базі Закарпатського музично-драматичного театру відкрилась Лабораторія театру, яку очолила акторка театру Клара Берец. 4 червня, до Дня захисту дітей, актори зіграють прем’єру, яку поставили в Лабораторії — “Витівки короля Дроздоборода.” Про це Varosh розповів заступник директора театру, актор Рудольф Дзуринець.

— Клара Берец дала нам на розгляд п’єсу “Витівки короля Дроздоборода” братів Грим, — розповів він, — ми її почитали і дали змогу її поставити. Зараз вона вже майже на фінішній прямій, ми ще на художній раді виставу не бачили, сьогодні буде її здача. 4 червня о 12:00 діти зможуть прийти і подивитися її.

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Лабораторія в театрі відкрилася як експериментальний проєкт, хоча, за словами Рудольфа Дзуринця, в театральній практиці це далеко не новинка. Суть її полягає в тому, що режисерами вистав, які ставляться Лабораторією можуть бути самі ж актори.

— Тобто будь-хто з акторів, хто бажає, може поставити виставу, якщо в нього є якесь бачення, — пояснив актор.

Водночас, театр готує ще одну прем’єру — Михайло Фіщенко працює над виставою “Станція”, її прем’єра відбудеться в середу, 14 червня, о 18:00 теж на великій сцені театру.

Varosh,

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