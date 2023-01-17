Дві пральні самообслуговування запрацювали в Ужгороді

Пральні самообслуговування — біля супермаркетів “Дастор” та “Новий Вопак” — днями запрацювали в Ужгороді. Ідейний натхненник, співорганізатор фірми ТОВ “Фора 2008” Ігор Ващенко сказав Varosh, що такі пральні встановили у Львові та Ужгороді.

— В Ужгороді наразі працюватимуть ці дві пральні, більше наразі встановлювати не будемо, — сказав він. — Вивчаємо затребуваність і роботу самих пралень, враховуючи, що це закордонний продукт. Їх треба трохи доопрацювати для українців.

З його слів, проєкт започаткували ще до війни, ці пральні — або як вони ще називаються, ландромати — є скрізь по країнах Європи. Ужгородське ТОВ “Фора 2008” придбало їх у Франції, у фірми-виробника і розробника “Laundry Revolution”, уклавши в січні 2022-го договір з ексклюзивними правами. З початком війни проєкт трохи пригальмувався.

— Десь у квітні ми зрозуміли, що Україна все рівно виграє, а наша послуга може бути корисною вже, в тому числі і багатьом людям, які опинилися на заході країн. Перші ландромати ми розклали у Львові і тепер привезли в Ужгород. Тепер ми їх трохи доопрацьовуємо і сподіваюсь, що за кілька тижнів вони працюватимуть без ускладнень. Наразі пральні повністю залежні від вимикань електроенергії, але ми ведемо перемовини з керівництвами супермаркетів, щоб мати можливість підключатися до їхніх генераторів. Тому, швидше за все, незабаром пральні працюватимуть безперебійно.

На ландроматах розписана покроково повна інструкція з користування: людина приходить, завантажує пралку, вибирає за бажанням функції прання, оплачує послугу (наразі, за словами Ігоря Ващенка, доступна тільки готівкова оплата), запускає прання і автомат повідомляє їй час тривання. За бажанням, людина може ввести свій мобільний номер телефону і за 5 хв до закінчення прання отримає повідомлення. Найкоротше прання триває 25 хв.

— Усі пральні засоби вже є в ландроматі, з собою нічого приносити не потрібно, — сказав Ігор Ващенко. — Все це — екологічне, сертифіковане — ми завозимо з Європи.

Varosh

Фото Олександра Богданова

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