Два додаткові потяги від Укрзалізниці курсуватимуть на Закарпаття

Додаткові потяги Укрзалізниця запустила в карпатському напрямку на зимові свята. Два з них — на Закарпаття:

229/230 Київ – Ужгород

29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 13:23. Зворотно 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса – Ужгород

З Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 12:02. Зворотно 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.

Varosh,

Фото: Закарпатської ОВА

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