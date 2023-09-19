Два благодійні заходи у Валенсії провели лікарка Рімма Конар і ультрамарафонець Микола Таран

15 та 16 вересня у Валенсії (Іспанія) відбулися два благодійні заходи на підтримку закарпатських військових: Рімма Конар, лікарка онколог-мамолог, кандидатка медичних наук, волонтерка вперше презентувала збірку своїх віршів військового часу “Обіцяй”, а наступного дня разом з бігуном-ультрамарафонцем, тричі рекордсменом України Миколою Тараном пробігли Переможний забіг на 3 км.

— Щоб підтримати бойових дух українців у Валенсії, я запросив Рімму Конар на ці два заходи, — розповів Varosh Микола Таран, організатор благодійних пробігів в Європі. — На презентацію збірки прийшли українці, які живуть у Валенсії. У забігу наступного дня взяли участь понад 100 бігунів, також були присутні маленькі діти. Наша мета була не першість, а підтримка України із-за кордону.

Мета цих двох заходів — підтримка закарпатських військових, донати будуть відправлені на потребу 101 ТРО Закарпатської області. Долучитися до збору можуть всі, хто має бажання.

Varosh,

Фото надані Миколою Тараном

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