Дрони і авто: Ужгородська міськрада відповіла на звинувачення військового

38 631, 640 тисячі гривень, із них на дрони та БПЛА — 23 631, 640 гривень виділила Ужгородська міська рада за два місяці 2024 року. Про це йдеться у відповіді міськради на запит Varosh.

У 2023 році на підставі запитів командирів військових частин А 1778, 3115 НГУ, А 7029, 1493, 3057 НГУ, А 4447, А 4742, А 4937, Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, Закарпатського та Ужгородського ТЦК та СП “здійснювались закупівлі товарів та надавалась субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для придбання комп’ютерного обладнання та багатопрофільних пристроїв, на ремонт бойової техніки та автомобілів, запчастин для бойової техніки та автомобілів, генераторів, електротоварів, канцтоварів, посуду, столярних виробів, дронів (БПЛА), засобів зв’язку та оптичних приладів, будівельних матеріалів та інструментів, реконструкцію будівель та капітальний ремонт покриття території”, — йдеться у відповіді на запит.

Цього року на запити військових частин А 1778, 3115 НГУ, А 4447, А 2062, А 4714, А 7029, 3 прикордонного загону та ТЦК надавалась субвенція з місцевого бюджету на придбання дронів, БПЛА з тепловізійною камерою, ремкомплектів до БПЛА, запчастини та кошти на ремонт бойової техніки та автомобілів, системи виявлення та протидії дронам.

Нагадаємо, депутат Ужгородської міської ради Олександр Волосянський звинуватив міськраду в тому, що міські депутати відмовились купувати дрони для закарпатських військових в ЗСУ.

— Ці 23 мільйони, про які говорить міськрада, вони виділили на різні роздаткові речі типу одягу, амуніції, а не на дрони, — сказав Олександр Волосянський у коментарі Varosh. — На сесії міськради 25 січня они виділили кошти на матеріально-технічне забезпечення, а не на дрони. Після того до них зверталися мої побратими, 6 військових частин з проханням купівлі дронів, які міська рада просто проігнорувала.

Депутат показав також скрин звернення до міськради з проханням купівлі дронів.

Наразі Олександр Волсянський оголосив збір на придбання FPV-дронів для нашого підрозділу ударних БПЛА 68 батальйону 101 бригади ТРО та старлінк і протигази для 15 ОГШБр 128 бригади. Підтримати його можна на сторінці депутата у фейсбуці.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки депутата

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