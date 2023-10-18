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Дорогу до озера Синевир на Закарпатті відремонтували і ввели постійну заборону на проїзд автотранспорту

18 Жовтня 2023 87

Дорогу, що веде до одного із найпопулярніших туристичних об’єктів на Закарпаттті – озера Синевир – відремонтували за рахунок фінансових можливостей Національного природного парку «Синевир».

Загалом на ремонт спрямували 1 мільйон 972 тисячі гривень, розповів виданню Varosh директор нацпарку «Синевир» Микола Дербак.

Також, за його словами, у нацпарку заборонили проїзд новою дорогою для автотранспорту, окрім спецтранспорту та працівників лісової охорони.

«Раніше заборона на проїзд автотранспорту до озера діяла лише у вихідні дні. Однак, зважаючи на великий потік, ми вирішили ввести заборону на проїзд на постійній основі. Про заборону сповіщає інформаційна табличка, встановлена на початку дороги до озера. Окрім того, чергові працівники, які стягують плату за відвідування Синевиру, також інформують про заборону в’їзду», – розповів Микола Дербак.

Таким чином, за його словами, туристи, які прямують на озеро Синевир, мають залишати автівки внизу, і підійматися дорогою до озера пішки.

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Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки НПП “Синевир”

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# дорога # озеро # Синевир

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