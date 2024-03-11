Платформа для мілітарних зборів «Доповідай» та defense tech стартап Buntar Aerospace запустили тиловий збір на виготовлення трьох комплексів БПЛА для дальньої розвідки Buntar 1. До збору долучилося вже 100 тиловиків, організатори планують залучити ще 150. Загальна сума збору – 7,5 мільйонів гривень.



Мета тилового збору — підтримка виготовлення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для дальньої розвідки моделі Buntar 1, спрямованих на допомогу українським артилеристам у виявленні та нейтралізації ворожих цілей. Їхня особливість – штучний інтелект, який допомагає оператору планувати операцію.



Ефективне знищення важливих цілей ворога надає нашим військовим значну перевагу на полі бою. Для виконання таких задач, окрім самих засобів ураження (HIMARS, ATACMS, JDAM), мають бути засоби розвідки, що спроможні працювати під дією засобів радіоелектронної боротьби ворога та транслювати розвідувальні дані в режимі реального часу.



Для цих цілей вже є ефективне українське рішення від defense tech стартапу Buntar Aerospace. Комплекс безпілотників Buntar 1, який робить команда, ефективно протидіє РЕБ та оснащений розумною системою управління. Програмне забезпечення від Buntar допомагає продовжити цикл життя БПЛА у 10 разів, без додаткових зусиль з боку оператора.



Це рішення допомагає мінімізувати людський фактор. Під час планування місії та під час польоту система надаватиме зрозумілі та вчасні підказки, які допоможуть зберегти дрон та успішно виконати місію.



Наразі команда успішно закінчила польові тести безпілотника дальньої розвідки Buntar 1 та працює над запуском виробництва.

«Зараз таких засобів критично не вистачає в усіх родах військ. Це пов’язано з дороговизною подібних комплексів, та їх частою втратою при виконанні бойових завдань», — говорить Катерина Безсудна, Co-founder & COO української defense компанії «Buntar Aerospace».

Щоб приєднатись до збору у якості тиловика та відкрити свою мінібанку, переходьте за посиланням. Тиловики можуть обрати комфортну суму (10/15/20/50 тисяч гривень) для банки й підтримати збір. Або можна підтримати збір своїм донатом на платформі «Доповідай».

«Українські артилеристи докладають титанічних зусиль, щоб вразити ворожі цілі. Часто дуже важко точно прицілитись через РЕБ, який росіяни встановлюють на своїх позиціях. І цей збір здатен допомогти у вирішенні даної проблеми», — говорить Надія Лосенко, керівниця платформи для мілітарних зборів «Доповідай».



Виготовлені за ці кошти БПЛА будуть направлені підрозділу Сил Оборони, що спеціалізується на дальніх розвідувальних польотах (з міркувань безпеки назва не розголошується).



Доповідай і 31 Group — проєкти в рамках КСВ Netpeak Group, краудфандингова платформа для зборів коштів на волонтерські проєкти, спрямовані на допомогу ЗСУ та іншим оборонним структурам. За 2023 рік платформою було акумульовано 3 543 886 грн на потреби українського війська.

Buntar Aerospace — це команда досвідчених інженерів, пілотів та менеджерів, що має за плечима багато років досвіду створення технологічних продуктів. Buntar Aerospace є резидентом Дія.City та Brave1.

Varosh,

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