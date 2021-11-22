Doors life matters: Як у Маріуполі реставрують старовинні двері

У Маріуполі реставрують старовинні двері. Їй 120 років. Двері зроблені з дуба і весь цей час служили мешканцям особняка кінця 19 століття на вулиці Семенишина. Реставрація старовинних дверей у Маріуполі – це проект “Doors life matters”. Нещодавно презентували перші відновлені двері на вулиці Фонтанній. Проект з’явився у Маріуполі півроку тому як продовження ініціативи щодо відновлення дверей в Івано-Франківську.

Місцеві жителі беруть участь у пошуку історичних дверей, фотографують їх та викладають у соціальні мережі. Зараз у Маріуполі складено список із 40 дверей. Новини Донбасу