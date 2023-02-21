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Документальний фільм про поїздку волонтерів на Слобожанщину на Миколая зняли в Ужгороді

21 Лютого 2023 1

В середині грудня команда волонтерів з БФ “Закарпатська Творча Майстерня” Ужгорода — Аркадій Шиншинов, Василь Полажинець та Вероніка Вітерець — на запрошення SG “Kraken” поїхали в деокуповані містечка Слобожанщини, щоб привітати їх із Днем Святого Миколая. Загалом “Миколайський” десант із Закарпаття побував у 5 населених пунктах Харківщини: Сенькове, Яковлівка, Шевченкове, Великий Бурлук та Циркуни.

Mykolaj U Harkovi2

На базі відзнятого в поїздці матеріалу створили документальну стрічку “Миколайський десант на Слобожанщину”. Автор ідеї, продюсер та режисер стрічки Аркадій Шиншинов розповів Varosh: попри страшні краєвиди зруйнованих будівель Слобожанщини стрічка вийшла дуже тепла.

— Діти — скрізь діти. Їхні очі, повні сподівань на чудо, віршики та пісеньки, які вони розповідали нашому молодому Миколаю, звичайно, контрастували з реальністю, але радості від дітей і від дорослих було багато, — розповів Аркадій. — Всі були дуже щирі і, сподіваюсь, стрічка змогла це передати.

Mykolaj U Harkovi10

Стрічку “Миколайський десант на Слобожанщину” наразі можна переглянути на YouTube і у Фейсбуці.

Varosh.

Фото Аркадія Шиншинова

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