Документальну хроніку про війну “Довга Доба” покажуть у Мукачеві

20 лютого о 18:00 в мукачівському кінотеатрі SCALA відбудеться благодійний показ документальної стрічки Алана Бадоєва та телеканалу 1+1 Україна “Довга доба”. Починається стрічка з історії мукачівської родини Романа та Олени Жук і стала ілюстрацією того, якою щасливою була українська сім‘я до нападу росії.

До створення кінопроєкту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони. У кожній історії — біль втрат, усвідомлення, сила духу, воля до життя, фокус на таких важливих цінностях та натхнення творити нову історію України.

«Робота над фільмом почалася з фінальної історії, з історії мукачівця Романа Жука та його родини. Я просто на стільки полюбив цю щиро українську, але таку сучасну сім‘ю. І коли наприкінці матеріалу я зрозумів, що Рома загинув, це був просто удар. Але саме в той момент я зрозумів, що хочу показати тих українців, котрі мають бути на нашій землі» — каже режисер Алан Бадоєв.

Встигніть побачити стрічку та підтримати благодійну місію проєкту. Вхід – за донат від 100 гривень. Усі зібрані кошти підуть на лікування українських захисників. Квитки можна отримати на касі кінотеатру після того, як ви зробили донат. Усі деталі тут.

Varosh,

Світлини з допрем‘єрного показу Антона Кулаковського та Олексія Демиденко

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