Docudays UA: фестиваль документального кіно про права людини стартував на Закарпатті

Це вже 19-й Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA триває по всій Україні з 12 листопада до 30 грудня. Цього року його тема — “Надзвичайний стан”.

— Ми говоримо про базові проблеми і людські права, які є під загрозою у всі часи. — сказала на брифінгу в Ужгородському прес-клубі директорка БО «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» та співкоординаторка фестивалю в Ужгороді Наталя Кабацій.

З її слів, фестиваль мав початися в Києві у березні, але цьому завадила війна. Тому почали його тільки тепер. На Закарпатті фестиваль почався сьогодні, 28 листопада, з показів у навчальних закладах. Інша частина фестивалю – це відкриті покази.

1 грудня відбудеться показ фільму для студентської молоді «Синдром Гамлета». У рамках Docudays UA щороку проводяться також і правоосвітні заходи. Цього року заплановано вебінар, головною темою якого стане документація військових злочинів. Також продовжиться кампанія, започаткована минулого року про права жінок при пологах. Зараз акценти змістяться на захист прав жінок при пологах в окупації, в укриттях, за відсутності медперсоналу.

Традиційно під час фестивалю буде тривати конкурс фотографії про права дітей.

— Цього року обрали тему «Якби не війна»: як наше сьогодення плинуло на життя і побут дітей, що змінилося в їхньому житті, які втрати, які емоції, що робить щасливими чи навпаки, — сказала Марія Симкович, методист управління освіти Ужгородської міської ради, співорганізатор фестивалю в Ужгороді. — Хочемо звернути увагу саме на дітей, за них сьогодні найбільше страшно». Підсумки фотоконкурсу оголосять 14 грудня, відтак організують мандрівну фотовиставку.

Цього разу фільми фестивалю будуть демонструвати офлайн. Про місце та час переглядів організатори повідомлятимуть заздалегідь на сторінках Docudays UA, це пов’язано із заходами безпеки та наявністю електроенергії. У рамках фестивалю команда підготувала спецпроєкт «Чому українці перемагають» —

10 історій стійкості про незламність, боротьбу та перемоги регіональних координаторів/-ок Мандрівного Docudays UA.

Varosh

Фото Docudays UA

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