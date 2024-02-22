До сімейного лікаря по ментальну допомогу можуть звертатися закарпатці

По ментальну допомогу до сімейного лікаря 137 осередках сімейної амбулаторії по всій області можуть звертатися закарпатці та внутрішньо переміщені люди, які потребують підтримки психологічного характеру. На Закарпаття є понад 30 закладів охорони здоров’я первинної ланки, які мають контракт з НСЗУ за пакетом «Супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги», — повідомили в Закарпатській ОВА.

Фахівці, котрі працюють на першій лінії контакту з пацієнтами, повинні вміти надавати підтримку з ментального здоров’я. Для цього вони проходять спеціальні навчання, що впроваджуються в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

— Звісно, вони не замінюють психологів чи психотерапевтів, але можуть надати першу необхідну допомогу – розрадити, підказати, як впоратися з психологічним навантаженням, порушеннями сну тощо. Лікар також може навчити технік самозаспокоєння й порадити, як правильно підтримати своїх рідних, – підкреслила регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» у Закарпатській області Таїсія Симочко.

Найближчий заклад, де доступна безоплатна психологічна допомога, можна знайти тут https://is.gd/fCP4ak.

Таїсія Симочко розповіла Varosh, що понад 3700 сімейних лікарів на Закарпатті пройшли додатковий курс навчання за програмою mhGAP, що становить собою певний блок інформації про психіатрію та психологію, який розроблявся спеціально для лікарів, які не мають такої профільної спеціалізації.

— В результаті навчання лікарі можуть краще ідентифікувати певні психічні розлади, які виникають у людей, і дає їм чіткий алгоритм дій у кожній конкретній ситуації, — пояснила Таїсія Симочко. — В цьому випадку лікар краще розуміє, коли цю людину треба направити до вузькопрофільного фахівця.

Зі слів Таїсії Симочко, кількість місць, де надаватимуть таку допомогу зростатиме.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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