До озера Синевир тимчасово заборонили в’їзд транспорту

Впродовж місяця, з 1 до 30 серпня, до озера Синевир буде заборонено в’їзд автотранспорту. До озера проводять ремонт дорожнього покриття протяжністю у 800 метрів, — повідомила адміністрація Національного природного парку «Синевир». Проїзд буде дозволено лише на службовому автотранспорті та спецтехніці.

“Ремонт дороги пов’язаний з інтенсивним автотранспортним рухом протягом останнього періоду, що спричинив значне зношення дорожнього покриття та збільшення незручностей під час руху автотранспорту”, — пояснили в дописі.

Varosh,

Фото зі сторінки НПП “Синевир” у Фейсбуці

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