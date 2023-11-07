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До Дня святого Мартина мукачівці відправили захисникам на передову святкову запечену гусятину і тушковану капусту

7 Листопада 2023 26

Святий Мартин вважається покровителем Мукачева, його зображення можна побачити на гербі міста. Щороку у світі День святого Мартина відзначається 11 листопада. Низкою заходів у цей день вшановують покровителя міста і в Мукачеві.

Цього року, щоби передати «часточку» свята мукачівцям на фронт, група небайдужих містян підготувала й відправили на передову традиційні для свята страви – запечені гусячі ніжки та тушковану червону капусту.

Як розповів для Varosh координатор ініціативи Максим Адаменко, у такий спосіб вони хотіли потішити захисників та заохотити інших мукачівців долучатися до ініціативи й також відправляти святкові страви своїм рідним та знайомим, що захищають Україну.

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«День святого Мартина – це родинне свято для мукачівців. У цей день містяни збираються за родинним столом на святковий обід. Центральними стравами на столі є гусячі запечені ніжки, тушкована червона капуста та якийсь гарнір. За легендою, гуси своїм криком викрили Мартина, коли він ховався, і відтоді до свята на стіл традиційно подають смажену гусятину. Тому ми запакували у реторт-пакети порційно смажені гусячі ніжки та тушковану капусту і відправили їх знайомим мукачівцям, які наразі захищають Україну», – розповів Максим Адаменко.

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Загалом ініціативна група власними силами відправила близько трьох десятків таких порційних обідів. Максим Адаменко каже: робили це, насамперед, для популяризації свята, традицій святкування Дня святого Мартина та для того, щоби подати приклад містянам долучатися до ініціативи.

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Святий Мартин Турський – католицький єпископ, який вважається покровителем і захисником знедолених, бідняків, скривджених і військових. У 1376 році королівською грамотою Мукачеву надали дозвіл використовувати печатку із зображенням святого Мартина – покровителя місцевої церкви.

Цього року святкові заходи з нагоди Дня святого Мартина відбудуться 11 листопада у замку «Паланок», повідомляють у Туристично-інформаційному центрі м. Мукачева. Під час заходів проводитиметься збір на дві зарядні станції Ecoflow для ІІІ штурмової бригади.

Varosh,

Фото зі сторінки Максима Адаменка у Фейсбуці

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# гусятина # День святого Мартина # захисник # Максим Адаменко # страви

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