До +19°: що кажуть синоптики про погоду на Закарпатті у кінці лютого

Вдень 14-19° тепла, в горах місцями вночі близько нуля, вдень 6-11° тепла прогнозують найближчим часом синоптики Закарпатського гідрометцентру. Це досить висока як для кінця лютого температура, — сказав Varosh директор гідрометцентру Василь Манівчук.

— Попередні дві декади місяця вписали себе в історію теж як одні з найтепліших декад лютого за історію спостережень, — пояснив він. — Ми мали відхилення близько +5 градусів від багаторічної норми, але цьогоріч третя декада буде перевищувати навіть цей показник. Досить теплий період як для зими. Загалом зима в нас починалася в другій половині січня, перше половина зими були зазвичай дощовими, але цей рік вдався доволі критичним.

Глобально середньорічна температура підвищується. Зі слів синоптика, майже до 6-8 березня висока температура зберігатиметься на рівнинній території області — 15-18 градусів, а в горах — 8-12 градусів. На високогір’ї спостерігатимуться ще близько 0 градусів.

Стосовно ймовірного весняного похолодання Василь Манівчук розповів, що для квітучих плодових дерев шкідливим є не тільки різке похолодання, а й сильні вітри, які ускладнюють комахам шлях до дерев для запилення. Дерева можуть у такому разі зацвісти і не запилитися, тому ризики для садівництва залишаються, метеорологічні умови доволі мінливі. Ймовірність заморозків у квітні залишаються на рівні 15% — це досить високий показник.

— Для рівнинної території Закарпаття зими як такої цього року майже не було: річки майже не замерзали, навіть у гірській частині краю льодоуворення було досить низьким. Така тепла зима буває досить рідко, але дедалі частіше саме такі погодні умови ми спостерігаємо в Закарпатті, — додав Василь Манівчук.

Тим часом Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА повідомило, що у “Долині нарцисів” вже квітнуть червонокнижні білоцвіт весняний та шафран Гейфеля.

Varosh,

Фото ілюстративне

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