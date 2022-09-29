До 150-річчя церкви в селі Шишлівці на Ужгородщині відновили історичний купол та фасад

Впродовж 2 місяців команда будівельників відновлювала історичний купол вежі та зовнішній фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці у с. Шишлівці на Ужгородщині. Ця церква — одна з найстаріших в регіоні, вона була зведена і освячена 15 вересня 1872 році. Як розповів Varosh настоятель церкви, отець Янош (Філеп), за часів радянської влади храм переробили на спортзал, історичні фрески, намальовані у 1888 році Яношом Шпішаком, просто заштукатурили, а купол зняли.

— Обновлення церкви ми почали десь 5 років тому, — розповів він. — Тоді подумали, як добре було б відновити історичний вигляд храму до нашого 150-річчя. Саме тоді одна наша вірниця знайшла в себе в архіві старе фото, на якому була церква, і там ми побачили, що на ній був інший купол. Ми почали потрохи її відновлювати.

Минулого року, у вересні почали з внутрішніх робіт і несподівано виявилося, що під шаром штукатурки давні фрески збереглися. Очистивши від верхнього покриття стіни, реставратори відкрили всі фрески, які були намальовані у 1888 році.

— Ми були впевнені, що вони давно пропали! Поки що ми їх не реставрували, бо це досить дороговартісно. Відтак ми перейшли до купола та зовнішніх робіт, — розповів священник.

Відновлювали храм за старими фотографіями. Новий купол сконструював відомий архітектор Петро Сарваш, зробили покриття з алюмінію. Відновили церкву у візантійському стилі. Майстри відновили оздоблення фасаду будівлі та декоративних елементів; замінили системи водостоку та громовідводу; відремонтували частину даху; відреставрували дерев’яні конструкції вхідного навісу, дверей; виконали відмостку та відведення дощових вод від фундаменту; очистили внутрішні стіни та підготували до реставрації та відновили електроживлення будівлі.

За словами отця Яноша, фінансував роботи з відновлення уряд Угорщини за програмою відновлення історичних храмів на території Карпатського басейну.

Varosh

Фото: Yurchenko Building Group

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.