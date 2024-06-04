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Для підвищення потужностей трансформаторної підстанції: в центрі Ужгорода тривають земляні роботи

4 Червня 2024 201

З минулого тижня у центрі Ужгорода тривають земляні роботи з укладання кабелю для збільшення потужностей трансформаторної підстанції бізнес-центру «Корона».

Про таке Varosh повідомили у Департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Земляні роботи проводяться відповідно до погодженого проєкту. Дозвіл на їх проведення був наданий під час останнього засідання виконкому Ужгородської міської ради. За дозволом на проведення робіт звертався ТОВ «Бізнес Центр Корона», уточнили у департаменті.

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Відповідно до рішення міськвиконкому, земляні роботи із прокладанням кабелю мають бути завершені впродовж 21 дня.

Контроль за відновленням після проведення зазначених робіт покладено на Департамент міської інфраструктури.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото редакційні

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