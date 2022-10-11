Для людей із хворобою Паркінсона в Ужгороді відновили заняття

В суботу, 8 жовтня в одному з тренажерних залів міста пройшло перше після кількарічної перерви заняття для людей, хворих на Паркінсона. Лікарка-паркінсонолог Євгенія Цьома розповіла Varosh, що раніше заняття проходили в Центрі неврології та нейрохірургії, проте з початком пандемії припинилися.

— Тепер відновили трохи в кращому, ефективнішому варіанті, тому що це окреме приміщення, зал з різним спортивним знаряддям: м’ячі, гантельки, резинки, засоби для корекції балансу, що дуже важливо для цих пацієнтів, — сказала лікарка. — Хвороба Паркінсона в першу чергу впливає на рухову активність людини: вона стає повільнішою, скутішою в рухах. В основному хворіють люди віком 60+. Це найпоширеніша нейродегенерація після хвороби Альцгеймера. Таких хворих, з обома цими хворобами, є досить багато, просто в нас їх часто недодіагностовують. Ми працюємо з сімейними лікарями і багато людей навчилися вже самостійно розпізнавати перші симптоми цієї сповільненості, скутості. Дуже часто ці симптоми списуються на вік, мовляв, бабусі 70 років то вона повільно рухається, човгає ногами, сутулиться, то це природньо. Не тремор є основною ознакою цієї хвороби, а саме повільність і згорбленість. Тому крім ліків таким людям важлива регулярна фізична ритмічна активність.

Ініціативу Євгенії Цьоми з відновлення занять підтримала фармкомпанія Асіно, яка взяла на себе забезпечення спортивним знаряддям та деякі фінансові моменти. Групою займається фітнес-тренер, реабілітолог Катерина Дзямко, яка підбирає вправи, посильні для людей з Паркінсоном: на баланс, на розтяжку.

За словами Євгенії Цьоми, заняття безкоштовні, проходитимуть щосуботи о 13 годині на постійній основі.

— На перше заняття прийшло 10 людей, ми були здивовані, бо думали, що прийдуть 2-3, — сказала вона. — Вони вже дуже чекали відновлення занять, в нас є група у Viber і там люди постійно запитували про заняття. Тепер хочемо провести ще онлайн-трансляцію, щоб займатися могли також люди і в районах. В нас багато таких пацієнтів по селах та містах, які прийти на заняття не можуть.

Varosh Фото Євгенії Цьоми